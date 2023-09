Halle Bailey«L’amour a été l’étincelle de ma créativité»

On a beaucoup parlé de Halle Bailey pour son rôle d’Ariel dans la version en prises de vues réelles de «La petite sirène» , mais on a tendance à oublier que l’Américaine de 23 ans a commencé sa carrière dans le showbiz en tant que chanteuse. Avec sa sœur aînée Chloe, la jeune femme a formé le duo Chloe x Halle, publiant deux albums. Les frangines ont même été sélectionnées pour les Grammy Awards à cinq reprises.

Aujourd’hui, c’est en solo que Halle s’apprête à sortir un disque. Dans une interview accordée à «Cosmopolitan», l’artiste a évoqué sa principale source d’inspiration pour cet album, dont la sortie est prévue «avant la fin de l’année 2023». «L’amour a été une grande expérience pour moi, parce que je vis ça pour la première fois. C’est mon premier amour profond et véritable. C’est comme un feu d’artifice et ça a été l’étincelle de ma créativité», a-t-elle confié à propos de sa relation avec le rappeur DDG, auquel elle ne semble pas tenir rigueur de ses attaques dans le titre «Famous» , sorti en juillet 2023.

La star a également eu son public en tête au moment d’écrire et de composer ses chansons R’n’B teintées de jazz et de pop. «Ma musique s’adresse aux jeunes femmes qui ne se connaissent pas encore totalement, qui grandissent chaque jour et découvrent leur pouvoir. C’est également une lettre d’amour que j’adresse à celle que j’étais, celle que je suis et celle que je serai», a-t-elle dit.