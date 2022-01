Halle Berry avait trop bu avant la photo de mariage

États-Unis : Halle Berry avait trop bu avant cette photo de mariage

L’actrice a invoqué l’excès de boisson comme excuse à sa blague du jour de l’an 2022.

«C’est officiel…» a écrit Halle Berry sur Instagram, le 1er janvier 2022, en légende de deux photos. Sur la première, on découvrait l’Américaine échanger un baiser avec son compagnon, Van Hunt, dans ce qui ressemblait à une chapelle. Pour comprendre le vrai sens de sa publication, il fallait aussi regarder la seconde photo où il était noté «c’est 2022!». Il fallait donc lire les deux petites phrases d’une seule traite: «C’est officiel, c’est 2022». Ce que beaucoup n’ont pas fait, dont la presse people qui a annoncé la quatrième union de celle qui a réalisé le film «Bruised», pour lequel une ex-combattante en arts martiaux l’a attaquée en justice .

L’actrice, Tornade dans la saga «X-Men», est revenue sur les coulisses de cette photo et sur la naissance de cette blague de mariage, dans le «Tonight Show». «J’étais avec mon petit ami sur une île. Nous avions bu pas mal de verres au bar. Nous regagnions notre chambre lorsque nous sommes passés devant cette petite chapelle. À l’intérieur, nous avons eu une idée folle: prendre une photo et l’envoyer à sa mère en lui annonçant que nous nous étions mariés. La photo était tellement bonne qu’on s’est dit qu’on allait faire cette blague à tout le monde», a-t-elle raconté dans l’ émission de Jimmy Fallon.

Halle Berry ne s’attendait pas à ce que la plaisanterie fasse le buzz. «On l’a compris quand dans les cinq minutes qui ont suivi la mise en ligne. On a reçu les félicitations d’Ava DuVernay et de Dwayne Johnson. Désormais, je ne ferai plus jamais de diaporama sur Instagram, parce que je sais que personne ne balaie les images», a-t-elle promis.