États-Unis : Halle Berry traînée au tribunal par une sportive

Une ex-combattante en arts martiaux affirme avoir perdu son job à cause de la star américaine.

«Bruised», qui se déroule dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), sortira sur Netflix en novembre 2021. C’est pour ce film, réalisé par Halle Berry, que Cat Zingano réclame des dommages et intérêts à l’Américaine de 55 ans. Dans l’acte d’accusation, obtenu par «TMZ», elle affirme qu’on lui a dit qu’elle était «parfaite» pour le projet en juillet 2019, et qu’on lui a demandé de garder du temps libre pour le tournage du film. La sportive de 39 ans a donc dû refuser une offre de combat importante de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), sur les conseils de Halle Berry, allègue-t-elle. Mais elle a perdu son contrat avec l’UFC à la suite de ce refus.

Cat Zingano raconte qu’après avoir informé l’actrice et réalisatrice de son renvoi de l’UFC, elle a été choquée d’apprendre qu’elle ne pouvait plus être impliquée dans le film parce qu’elle n’était plus une combattante de l’UFC – ce qui aurait été une condition préalable pour participer au tournage de «Bruised». La sportive affirme que Halle Berry a coupé toute communication avec elle depuis. La star, qui avait mis le feu à la Toile le jour de la Saint-Valentin, ne s’est pas prononcée sur cette affaire.