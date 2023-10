Halloween: Cette maison «hantée» lucernoise est terrifiante

Sorcières, têtes de mort et cadavres décomposés: voilà le décor qui accueille les visiteurs de la demeure de la famille Wicki, à Kriens (LU). Comme chaque année avant Halloween, Selina, la mère, et ses trois enfants se sont employés à transformer la maison familiale en véritable temple de l’horreur. Les préparatifs, cette année, ont commencé au début du mois et ne s’achèveront pas avant la date fatidique du 31 octobre.