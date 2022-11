Oron (VD): Halloween: des jeunes les menacent, la police débarque deux heures après

«Hier, en cette soirée d’Halloween, je me suis fait agresser ici, à Oron», dénonce le père d’une fillette de moins de 1 an. «15 mineurs, tous éméchés, sont rentrés sur notre propriété, ont proféré des menaces à mon encontre et celle de ma femme, m’ont provoqué au combat, ont cassé une vitre, des décorations, abîmé une voiture, renversé notre poussette et tenté de s’introduire violemment chez nous par effraction», poursuit-il dans un post Facebook publié sur le groupe «T’es d’Oron si…».