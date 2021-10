découvrez les nouveautés – Halloween inspire les marques de make-up

Kylie Cosmetics

Dans la vidéo de promotion de sa nouvelle collection, Kylie Jenner danse nue et couverte de sang. Elle pose aussi en combinaison qui rappelle le personnage de Freddy Krueger, dans « Les Griffes de la nuit » (voir ci-dessus). Elle a composé une collection en hommage aux films d’horreur. Des laques à lèvres, des faux-cils et une palette pour les yeux sont disponibles dans des emballages tâchés de rouge.

Makeup Revolution

La marque américaine sort régulièrement des gammes de produits pour Halloween. Cette année, elle propose des produits aux effigies des Simpsons, des personnages de Gotham City (Batman, Harley Quinn, Le Joker et Catwoman), de Matrix (dont le quatrième volet doit sortir en fin d’année) et du film de Tim Burton, «L’Étrange Noël de monsieur Jack».

Urban Decay x The Eternals

En collaboration avec Marvel, Urban Decay a imaginé une sélection de produits aux couleurs des super-héros du prochain film Marvel, «The Eternals». La gamme comprend une palette aux fards pigmentés et métallisés, des crayons pour les yeux et des baumes à lèvres brillants et tous les produits sont garantis végan.