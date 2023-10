Déco Halloween: voici la couleur improbable de cette année

Quels sont les costumes les plus recherchés?

Selon les recherches effectuées sur Google, le déguisement le plus populaire en 2023 est, sans surprise, Barbie, qui se retrouve sur la première marche du podium. Elle est suivie des classiques princesses, sorcières et fées. Mercredi Adams, de la série «Wednesday», les personnages de «Super Mario» et des costumes inspirés de la tournée de Taylor Swift font également partie de la sélection. Les cow-boys et Spiderman font également partie des costumes les plus prisés.