Jeux vidéo : «Halo Infinite» sera finalement lancé à l’automne 2021

La pandémie a affecté plus que prévu le développement du jeu étendard de la Xbox Series X qui était censé accompagné la sortie de cette nouvelle console.

À l’origine, «Halo Infinite» devait être lancé en même temps que la nouvelle Xbox Series X en novembre dernier, mais la pandémie de coronavirus a finalement affecté le développement du jeu étendard de la nouvelle console de Microsoft. L’été dernier, il a été repoussé en 2021. Le jeu, qui devait marquer les 20 ans de la saga, sortira finalement plus tard qu’espéré par ses fans. Le studio de développement a précisé qu’il arrivera en fin d’année prochaine, à l’automne.

Le studio a aussi profité de cette annonce pour montrer une première carte multijoueur, ainsi que divers personnages et armures. À sa sortie, le jeu sera disponible sur Xbox Series X et S, sur la Xbox One, ainsi que sur le service de cloud gaming Xbox Game Pass.