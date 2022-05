États-Unis : Halsey est devenue «allergique à tout»

Depuis qu’elle est maman, la chanteuse enchaîne les pépins de santé.

Devenir mère a eu des conséquences inattendues pour Halsey. Notamment sur son métabolisme. La chanteuse de 27 ans, qui a accouché d’un petit Ender Ridley en juillet 2021 , a d’abord posté sur TikTok une courte vidéo où elle révèle qu’elle a découvert qu’elle était devenue allergique à une longue liste d’aliments. Comme le café, les patates, le gingembre, les céréales, le lait, les amandes, la moutarde, le soja ainsi que plusieurs fruits. Face à l’inquiétude de ses fans, l’Américaine, qui a perdu son chien en mars 2022 , a précisé son propos mardi 10 mai 2022 via plusieurs stories Instagram : «Vous êtes nombreux à vous demander ce qui se passe avec ma santé. En réalité, je suis devenue allergique à littéralement tout! Visiblement, mon métabolisme a changé énormément depuis que je suis tombée enceinte et que j’ai accouché».

Elle a ensuite raconté qu’elle avait été hospitalisée «quelques fois» après des chocs anaphylactiques. «Après avoir vu genre 100’000 docteurs, on m’a diagnostiqué le syndrome d’Ehlers-Danlos (ndlr: selon le CHUV, il s’agit d’une maladie génétique rare affectant la protéine du collagène qui entraîne une fragilité de différents organes), le syndrome de Sjörgen (ndlr: maladie auto-immune durant laquelle le système immunitaire attaque les cellules qui produisent la salive et les larmes) et le syndrome d’activation mastocytaire (ndlr: qui entraîne des anaphylaxies à répétition). On recherche encore la source de tout ça», a raconté Halsey dans des vidéos où on remarque qu’elle porte un moniteur cardiaque scotché sur sa poitrine. Elle a encore précisé qu’il se pourrait qu’on lui découvre encore une autre maladie auto-immune vu qu’elle a eu des «problèmes avec ça pratiquement toute sa vie» à l’image de son endométriose. «C’est comme si tout ça avait été exacerbé depuis que j’ai eu Ender.»