Halsey et Yungblud font fantasmer leurs fans

Les deux stars, qui sont sorties ensemble, se seraient rabibochées selon leurs admirateurs. Ils pensent que le rocker aime toujours son ex.

En plus d'avoir été en couple, Yungblud et Halsey ont chanté ensemble sur scène, en 2019.

Yungblud et Halsey auraient-ils remis le couvert? C'est la question que leurs fans se posent depuis lundi 20 avril. Ce jour-là, la chanteuse américaine de 25 ans a posté une vidéo sur Instagram où on la voit danser langoureusement le twerk sur les rythmes de la chanson de Kehlani, «Toxic». Interpellé par les images sensuelles de son ex, le rocker anglais de 22 ans a publié un commentaire seulement composé d'émojis représentant des visages tirant la langue et rougis par l'émotion.