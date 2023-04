La star américaine Halsey serait de nouveau célibataire

Après deux ans et demi de relation, tout serait fini entre Halsey, 28 ans, et Alev Aydin, 40 ans. Même s’ils n’ont pas annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux, l’artiste non binaire et le scénariste américain d’origine turque se seraient séparés, selon Page Six. Halsey aurait demandé à la justice la garde de leur fils, Ender, âgé d’un an, tout en permettant des droits de visite à Alev. La star américaine, qui avait annoncé sa grossesse topless sur Instagram, souhaiterait aussi que son ex-compagnon participe aux dépenses liées au petit.