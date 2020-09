Genève : Hamid Mamdouh recalé pour la tête de l’OMC

Le Genevois ne figure pas dans la liste des cinq personnes encore en lice pour diriger l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’ancien secrétaire britannique au commerce international Liam Fox, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, la ministre kényane Amina Mohamed et celle du commerce en Corée du Sud, Yoo Myung-hee, de même que le ministre saoudien Mohammed Al-Tuwaijri restent en lice, a dit à la presse le porte-parole de l’institution. En revanche, les 164 membres ont écarté, outre M. Mamdouh, le Mexicain Jesus Seade Kuri, un ancien directeur général adjoint de l’OMC, et l’ex-chef de la diplomatie moldave Tudor Ulianovschi.

Jamais une femme n’a dirigé l’OMC. Les trois candidates féminines poursuivent toutes vers la deuxième étape. Face à des profils plus politiques, M. Mamdouh avait mis l’accent sur son expérience de plus de 35 ans dans le système commercial multilatéral et se présentait comme un possible candidat du consensus entre pays développés et en développement.