Formule 1 : Hamilton de retour en piste, aux côtés du fils Schumacher

Après un Grand Prix sur la touche pour avoir contracté le Covid-19, Lewis Hamilton a repris la piste lors des essais libres du dernier GP de 2020 à Abou Dhabi, dominés par son équipier Valtteri Bottas.

Petit événement, Mick Schumacher, le fils de Michael, a lui fait ses débuts anticipés – «sans problème particulier» - avec Haas, avec qui il disputera sa première saison parmi l’élite l’an prochain. Bottas a réalisé un chrono de 1’36’’276 au crépuscule lors des essais libres 2, les seuls représentatifs des conditions des qualifications samedi et de la course dimanche (à 14h00 suisses). Il devance Hamilton de 0’’203 et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le plus rapide des essais libres 1 en début d’après-midi, de 0’’770.

L’écart entre eux et le reste de la grille (pointé à 1’ ou plus du Finlandais) n’est toutefois pas entièrement révélateur. Entre de petites erreurs de pilotage et le trafic à négocier, Bottas, Hamilton et Verstappen n’ont pas réalisé de temps représentatif sur des pneus tendres, les plus rapides sur un tour. Hormis le top 3, seul le Mexicain de Racing Point, Sergio Pérez, (7e à 1’230) a enregistré son chrono sur des gommes medium.