Formule 1 : Hamilton domine des qualifications sous haute tension

Le pilote britannique s’élancera en première position dimanche à Sotchi pour le Grand Prix de Russie,

Le sextuple champion du monde a d’ores et déjà battu samedi le record de la piste russe que son coéquipier finlandais Valtteri Bottas détenait depuis 2018, en réalisant un chrono de 1 min 31 sec 304/1000. Conclusion bien connue pour une situation inédite: quelques instants auparavant le Britannique n’était même pas qualifié pour une des 10 meilleures places sur la grille.

Vettel, le crash

«C’est l’une des pires séances de qualification que j’aie connue, et je me retrouve en pole certes, mais pas avec les bons pneus. D’autant qu’ici être le premier sur la grille n’a pas gros intérêt avec ce long virage rapide qui suit le départ. On se fait doubler à l’aspiration en étant le premier», s’est récriminé Hamilton après sa pole.