Formule 1 : Hamilton sombre en qualifications, Schumacher se fait peur

Les qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite ont été marquées par l’élimination du septuple champion du monde, seulement 16e. Le jeune pilote allemand, lui, a été victime d'une très violente sortie de piste.

Une attaque des Houthis contre un dépôt pétrolier à une dizaine de kilomètres du circuit de Jeddah était déjà venue vendredi assombrir l'atmosphère du GP, deuxième épreuve du championnat du monde de F1 mais les instances dirigeantes de la Formule 1 ont reconfirmé samedi le maintien du Grand Prix. «Après des discussions avec toutes les équipes et les pilotes (ndlr: qui ont duré jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi), le Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 se poursuivra comme prévu», ont précisé le promoteur Formula 1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué samedi avant les qualifications.

«De longues discussions se sont tenues entre les parties prenantes, les autorités gouvernementales saoudiennes et les agences responsables de la sécurité qui ont donné des assurances complètes et détaillées sur la sécurité de l'événement», ajoutent les instances. Les pilotes ont par la suite fait part de leur «résolution de participer aux essais et aux qualifications aujourd'hui et à la course demain (dimanche)», par la voix de leur association (la GPDA).