Automobilisme : Hamilton et Verstappen s’accrochent, Ricciardo l’emporte

À Monza, l’Australien a apporté une victoire attendue par McLaren depuis 2012. Les leaders du championnat ont fini dans le gravier.

Daniel Ricciardo n’avait plus gagné une course depuis 2018.

C’est la première fois depuis 2012 que McLaren remporte un Grand Prix et la première depuis 2018 pour Ricciardo. Valtteri Bottas (Mercedes) complète le podium d’une course marquée par les abandons des deux premiers du championnat du monde, Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui se sont accrochés à mi-course.