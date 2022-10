Automobilisme: Hamilton fête bien les 10 ans de Roscoe

Et Lewis Hamilton sait reconnaître ses vrais amis dans le monde très compétitif de la F1. Alors à l’occasion du 10e anniversaire de Roscoe, mardi, le pilote a fait les choses en grand.

Après le gâteau végane, le film, la balade et une petite pause au bord de la piscine, Hamilton a laissé un joli message à son chien sur Instagram: «On a traversé tellement de choses ensemble, on a l’impression d’avoir grandi ensemble. Je ne peux pas vous dire combien de nuits il m’a tenu éveillé avec ses ronflements, mais il reste mon meilleur ami et une telle bénédiction dans ma vie. Roscoe, papa t’aime.»