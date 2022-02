Formule 1 : Hamilton: «Je n’ai jamais pensé à la retraite»

Resté mutique depuis la course du 12 décembre, le pilote britannique a expliqué lors d’une conférence de presse virtuelle avoir «pris le temps de digérer ce qui s’était passé».

Lewis Hamilton a pris la parole pour la première fois depuis la fin de la saison dernière. Getty Images

Lewis Hamilton reconnait avoir, «à un moment, évidemment, un peu perdu la foi envers le système» de la Formule 1, après son titre perdu dans des circonstances polémiques dans le dernier tour du dernier Grand Prix de 2021 contre Max Verstappen.

Resté mutique depuis la course du 12 décembre, Hamilton a expliqué lors d’une conférence de presse virtuelle avoir «pris le temps de digérer ce qui s’était passé, de tout comprendre complètement, ce qui est encore difficile».

Néanmoins, et malgré les rumeurs l’envoyant à la retraite à cause de cette défaite, le septuple champion du monde de 37 ans a expliqué ne «jamais» avoir pensé à cette possibilité. «C’était un moment difficile, donc j’ai juste débranché, je me suis déconnecté» de la F1 et des réseaux sociaux.

«C’est sans doute la première étape du processus» Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1

A Abou Dhabi, 22e et dernière manche décisive, Hamilton menait la course mais un accident en queue de peloton et l’arrivée d’une voiture de sécurité ont tout changé dans les derniers tours.

Le directeur de course Michael Masi n’a alors pas appliqué à la lettre le règlement et relancé la course dans le tout dernier tour. Verstappen, qui avait changé ses pneus, à la différence d’Hamilton, a doublé le Britannique pour s’offrir son premier sacre, à 24 ans.

La FIA a annoncé jeudi l’éviction de Masi et son remplacement par un duo de directeurs de course en alternance; l’arrivée d’une «salle de contrôle de course virtuelle» sur le modèle de l’arbitrage vidéo (VAR) du football, ainsi que la fin des communications radio directes entre directeurs d’écuries et directeur de course.

«C’est sans doute la première étape du processus», a réagi Hamilton après ces mesures, qui ne vont «pas tout changer d’un coup. Nous devons voir des actions concrètes et je pense que cela prendra un peu de temps».