Automobilisme : Hamilton reprend la main sur les qualifications

Le Britannique a battu Max Verstappen à Silverstone et partira en tête samedi lors du «GP sprint» qui définira les places sur la grille de dimanche.

Devant 140 000 spectateurs acquis à sa cause, Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide.

Lewis Hamilton (Mercedes) a pris le meilleur temps des qualifications de «son» Grand Prix de Grande-Bretagne vendredi et partira en tête de la première course sprint qualificative de l’histoire de la Formule 1, devant Max Verstappen (Red Bull) samedi à Silverstone.

Pour obtenir sa 101e, il devra désormais confirmer sa domination lors de l’inédite course sprint de 100km samedi, un nouveau format testé par la F1 ce week-end. Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) seront en 2e ligne.

L’aide du public

Course d’une demi-heure

Samedi à 17 heures 30, il partira devant pour trente minutes d’une course qui rapportera trois points au vainqueur (2 et 1 aux 2e et 3e). En espérant rester en tête pour la «vraie» course dimanche, où il visera une 99e victoire. Et une 8e à domicile. Deux records, bien sûr.