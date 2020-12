Formule 1 : Hamilton sera au départ à Abu Dhabi

Le Britannique a été testé négatif «à un certain nombre de reprises», selon la Fédération internationale de l’automobile.

«Une semaine parmi les plus dures»

«Lewis est arrivé à Abu Dhabi et il a à nouveau été testé négatif», ajoute le communiqué, en soulignant que «les protocoles COVID-19 de la FIA restent clairs et n’ont pas changé», un test négatif étant «nécessaire pour accéder au paddock de Formule 1, selon le Code sportif international». Silencieux depuis l’annonce de sa contamination, le pilote de 35 ans avait donné de ses nouvelles mardi dans une vidéo publiée sur Instagram, expliquant avoir passé «une semaine parmi les plus dures (...) depuis longtemps» mais s’être réveillé en forme et avoir repris l’entraînement.