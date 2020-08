Formule 1 : Hamilton signe sa cinquième «pole» de l’année

Le pilote britannique a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Un an après avoir décroché les deux premières places sur la grille et la victoire en course avec Charles Leclerc, c’est un tout autre scénario pour Ferrari, qui accuse un cruel déficit de performance cette saison: le Monégasque est 13e et son équipier allemand Sebastian Vettel 14e.