Automobilisme : Hamilton: «une semaine parmi les plus dures que j’ai vécues»

Testé positif au Covid-19 il y a neuf jours, Lewis Hamilton se réjouit d’enfin retrouver la forme.

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, testé positif au Covid-19 neuf jours plus tôt, a passé «une semaine parmi les plus dures depuis longtemps», a-t-il confié sur Instagram mardi soir.

«Je me suis juste consacré à récupérer et à essayer d’être en forme pour remonter en voiture pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi» dimanche, continue le pilote Mercedes, qui se sentait «très bien» au réveil mardi matin et a repris l’entraînement physique.