Formule 1: Hamilton va co-produire un film avec Brad Pitt à l’affiche

Lewis Hamilton se lance dans un nouveau défi. AFP

En marge de la Formule 1, Lewis Hamilton a multiplié les projets ces dernières années: lancement d’une collection de vêtement en 2018, création d’une fondation en 2021 pour venir en aide aux jeunes issus de «groupes sous représentés», engagement en faveur des droits humains, … Et en cette année 2022, le septuple champion du monde va s’aventurer dans un nouveau domaine: le cinéma.

Hamilton va co-produire un film de Formule 1 qui paraîtra sur la plateforme Apple TV+. L’histoire parlera «d’un pilote qui sortira de sa retraite pour se battre aux côtés d’un rookie contre les titans du sport» annonce The Hollywood Reporter. À l’affiche de cette production, on retrouvera un certain Brad Pitt!

Le réalisateur du nouveau Top Gun sera de la partie

À la différence d’autres stars du cinéma comme Tom Cruise (ami de Lewis Hamilton), Brad Pitt ne s’est pas laissé apercevoir dans les paddocks de Formule 1. En revanche, l’acteur oscarisé en 2020 pour son rôle dans Once Upon a Time… in Hollywood, s’était pointé aux 24 Heures du Mans en 2016 pour y donner le départ de la course.

Dans ce nouveau film dont le nom n’est pas encore connu, Brad Pitt sera dirigé par Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun: Maverick, qui connaît actuellement un carton au box-office américain et français. C’est d’ailleurs sur le set de ce remake qu’Hamilton et Kosinski se seraient rencontrés, toujours selon The Hollywood Reporter.