Horlogerie : Hamilton vendait des montres bien avant la naissance de Lewis

Le pilote de F1 avait intenté une action en justice contre la marque américaine, qui appartient au groupe Swatch. Il vient d’être débouté.

Marque fondée en 1892

Dans son arrêt, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo) a rejeté les prétentions de la société 44IP – en référence au numéro du désormais septuple champion du monde – arguant que la marque contestée consiste en un seul mot, «Hamilton», et non «Lewis Hamilton». L’Euipo a en outre souligné que la marque horlogère – fondée aux Etats-Unis en 1892 et qui fait partie du groupe Swatch depuis 1974 – vend des garde-temps à son nom depuis bien avant la naissance du coureur automobile, et que le propriétaire de la marque en Europe n’a pas fait preuve de «mauvaise foi», dans la mesure où il a démontré une «activité économique significative dans le domaine horloger depuis 1892»