Californie - Hamza Haq est fier de jouer dans Transplant

J’aurais tort de m’en plaindre (rire). La série médicale est un genre qui existe depuis des décennies à la télé américaine et un grand nombre d’acteurs s’y sont fait remarquer. Ma fierté est d’être, avec «Transplant», dans une intrigue moderne qui renouvelle le genre avec un docteur syrien qui fuit son pays en guerre et qui démarre une nouvelle vie au Canada tout en s’occupant de sa sœur.

Non, même si je suis un immigré. Je suis arrivé jeune au Canada. Quand on est déraciné, on a toujours ce sentiment d’être un étranger où que l’on soit. J’ai participé à l’élaboration de la série avant même le début du tournage. Je suis fier de jouer un musulman et d’être la tête d’affiche d’une série en Amérique du Nord.