Handball: Les Suisses vont battre un record du monde

Contrairement aux footballeurs suisses, qui n’ont pas encore validé leur billet pour l’Euro 2024 en Allemagne, les handballeurs helvétiques, eux, sont sûrs de participer au Championnat d’Europe de leur discipline. Disputé du 10 au 28 janvier, le tournoi continental mettra aux prises 24 équipes dans six villes allemandes.

Au stade du Fortuna Düsseldorf

Camp helvétique euphorique

Pour le sélectionneur helvétique, c’est l’accomplissement d’un rêve. «Toute l’équipe espérait pouvoir disputer ce match devant autant de fans, et je m’y associe pleinement, a lâché Suter dès le tirage au sort, en mai. Nous aurons la chance de nous présenter sur la plus grande scène possible.» Dans la poule A, la Suisse affrontera ensuite la France à Berlin (14 janvier), puis la Macédoine du Nord (16 janvier). Deux matches qui auront pour décor la plus modeste Mercedes-Benz Arena, salle pouvant tout de même accueillir 14’800 fans.