Genève – Accès aux personnes en situation de handicap: 200 lieux passés au crible

« L’entrée est-elle sans marche, accessible par un ascenseur adapté au fauteuil roulant ou une rampe adaptée? L a porte est-elle automatique? Y a-t-il une main courante? Y a-t-il une indication acoustique de l’étage? » : voilà quelques-unes des indications destinées aux personnes en situation de handicap figurant désormais sur le site de la Ville de Genève, lorsqu’on consulte la page d’un lieu, au même titre que l’adresse et les horaires d’ouverture.

Ces nouvelles précisions, accessibles par des pictogrammes e t un lien internet , proviennent du projet Accès+, un outil élaboré par Pro Infirmis (voir encadré), et mis en place au bout du lac à la demande des autorités municipales dans le cadre la politique d’accessibilité universelle de la Ville, officialisée par une charte adoptée en 2020. L a conseillère administrative Christina Kitsos, chargée de la cohésion sociale et de la solidarité , a rappelé mardi que 35’000 personnes de plus de 15 ans sont concernées par une situation de handicap en Ville. Sans compter ce lles qui peuvent être touché e s de manière temporaire , comme les victimes d’accident.