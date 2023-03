Handicap: jour historique au Palais fédéral

Cette part peut paraître surprenante: «Le nombre de personnes en situation de handicap est souvent sous-estimé pour plusieurs raisons, note Pro Infirmis. Beaucoup de gens vivent dans des structures parallèles, sans être intégrés dans la société. De nombreuses barrières les empêchent de participer à la vie publique autant que les autres personnes. De plus, une part importante des handicaps sont invisibles – comme les troubles psychiques ou cognitifs».

Quelques-uns parmi les élues et les élus de ce Parlement du 24 mars.

Les 44 parlementaires du jour ont été choisis lors d’un scrutin en ligne et selon une certaine représentativité. 29 sièges sont occupés par des Suisses alémaniques, 12 par des Romands, 2 par des Tessinois et 1 par un Romanche. 60% des sièges sont occupés par des personnes avec un handicap physique. 30% des parlementaires ont un handicap sensoriel. Parmi ces personnes, celles qui ont des problèmes de vue sont deux fois plus nombreuses que les malentendants. Enfin, une petite minorité représente des personnes ayant des troubles psychiques ou une déficience intellectuelle.