Suisse : Handicapés moins satisfaits de leur vie professionnelle que les autres

Plus de 70% des personnes souffrant de handicap exercent une activité en Suisse. Mais celle-ci les confronte parfois à des discriminations ou de l’épuisement.

Les motifs d’insatisfaction des personnes handicapées portent notamment sur leur revenu et leurs conditions de travail. Elles sont aussi plus fréquemment épuisées après le travail et elles ont donc moins d’énergie pour faire ce qu’elles aiment durant leur temps libre et assumer leurs obligations privées, indique l’OFS