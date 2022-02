Etats-Unis – Hank the Tank, l’ours qui sème la terreur en Californie

États-Unis : Hank the Tank, l’ours qui sème la terreur en Californie

Depuis juillet 2021, un ours de 220 kilos pénètre dans des maisons californiennes pour y trouver de la nourriture, semant le chaos. Il n’a toutefois fait aucune victime pour le moment.

Un énorme ours noir de 220 kilos, surnommé Hank the Tank, sévit depuis plusieurs mois dans la région de South Lake Tahoe, en Californie, et sa présence inquiète les habitants. Il n’hésite pas, en effet, à pénétrer dans les maisons en quête de nourriture, utilisant son physique impressionnant pour défoncer portes et fenêtres.

Ainsi, depuis juillet 2021, et selon un dernier comptage daté du 17 février, 28 maisons auraient déjà été saccagées, comme le rapporte le «New York Times» relayé par le «HuffPost». Si aucune victime humaine n’est à déplorer pour le moment, il n’en demeure pas moins que sa présence pose problème et ce, tant aux habitants qu’aux autorités locales.

Le désordre laissé par l’ours après l’effraction d’une maison de South Lake Tahoe, la semaine dernière. South Lake Tahoe Police Department

L’euthanasie comme solution ultime?

Les habitants ont contacté la police plus d’une centaine de fois depuis juillet dernier. Mais rien n’y fait: ni les tirs de paintball, ni les sirènes, ni le taser, ni les pièges n’ont permis d’éloigner Hank the Tank de la région. Pour un porte-parole du California Department of Fish & Wildlife, Peter Tira, «il est plus facile [pour l’ours] de trouver des restes de pizza que d’aller dans la forêt».

Désormais, les autorités envisagent de recourir à l’euthanasie, une option qui fait largement débat. Peter Tira explique que Hank n’a désormais «plus peur des hommes» et qu’il s’agit par conséquent d’une «situation potentiellement dangereuse». Ann Bryant, directrice exécutive de l’association Bear League, estime pour sa part que Hank «se pose juste pour manger» et qu’il n’attaque pas les humains, préférant donc qu’il soit capturé et déplacé.

Une solution pour le moment impossible, les refuges pouvant accueillir l’ours étant tous pleins, selon Peter Tira. En attendant, la Bear League rappelle qu’il ne faut jamais nourrir les ours et qu’il convient de laisser portes et fenêtres fermées et d’éviter d’entreposer les poubelles à l’extérieur, lesquelles pourraient les attirer.