États-Unis

Hanna a-t-elle vraiment abattu le mur de Trump?

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre ce qui semble être le mur érigé à la frontière américano-mexicaine céder sous la force du vent. Mais l’authenticité de la séquence n’est pas vérifiée.

Le mur infranchissable et indestructible construit sous les ordres de Donald Trump a-t-il cédé sous la force des vents de l’ouragan Hanna? On pourrait le croire en voyant cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et partagée des milliers de fois depuis le 27 juillet.