Ski alpin : Hannes Reichelt tire sa révérence

Le skieur autrichien, champion du monde du super-G en 2015, a annoncé la fin de sa carrière à l’âge de 40 ans.

«J’avais le sentiment qu’après 20 ans en Coupe du monde de ski, le moment était venu de dire au revoir. Dans les courses, je trouvais de plus en plus difficile de me dépasser et d’aller à la limite. Il était clair pour moi que je voulais skier à toute vitesse ou pas du tout, je voulais vraiment réessayer cette saison», a-t-il expliqué, cité dans le communiqué.