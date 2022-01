Cyril Hanouna recadré par les internautes

France : Hanouna «dégoûté» par Dedienne, les internautes le recadrent

L’animateur de C8 a dit tout le mal qu’il pensait du comédien après une mauvaise blague sur le décès des frères Bogdanoff. Il n’aurait pas dû.

Répondant à Anne-Elisabeth Lemoine qui disait que des places pour son spectacle pouvaient se libérer chaque jour, l’humoriste avait déclaré: «Oui, parce qu’il y a par exemple des Bogdanoff qui meurent.» Conscient que sa phrase n’était pas du meilleur goût, il s’était tout de suite repris. «Non pardon, on n’a pas le droit de dire ça», avait-il ajouté. Mais cela n’a pas suffi à Cyril Hanouna, qui était très proches des jumeaux décédés à six jours d’intervalle .

«Mais quelle honte! La différence entre ce gars et les Bogdanoff, c’est le respect des autres et la classe. Choqué, outré, dégoûté! J’espère qu’il s’excusera pour la famille et les proches», a fulminé l’animateur de C8 dans un post. Seulement, celui que l’on surnomme Baba avait oublié que lui-même n’avait pas toujours été très respectueux avec plusieurs personnalités et qu’il était mal placé pour donner des leçons, comme le lui a fait remarquer un Twitto.