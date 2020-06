C8

Hanouna et sa bande ont baissé leur salaire

Pour aider C8, en difficulté financière à cause de la pandémie de Covid-19, l’animateur et ses chroniqueurs ont accepté de faire un effort.

Cyril Hanouna gâte régulièrement ses téléspectateurs et ses fans. Dernier exemple en date, jeudi 18 juin 2020, Baba et son équipe se sont rendus dans la rue pour distribuer des cadeaux aux gens qu’ils croisaient à l’occasion de l’ultime numéro de «C que du kif!» de la saison. Ce même jour, le présentateur a révélé qu’il avait également fait un geste envers C8, écrit «Télé Loisirs» sur son site .

Touchée comme les autres chaînes par la baisse drastique des recettes publicitaires depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19, C8 a pu compter sur Cyril Hanouna et sa bande. «Les gars, on a dû faire des efforts, merci à vous. (…) C’est légitime qu’on fasse des efforts. On a dit ici qu’on avait tous des gros salaires, donc ce n’est pas grave si on a baissé pour un mois, deux mois», a indiqué l’animateur.