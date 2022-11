France : Hanouna et TF1 en guerre à propos du «Late» de Chabat

À peine l’épisode Louis Boyard passé que surgit une nouvelle polémique impliquant Cyril Hanouna et «TPMP». Cette fois, elle concerne TF1 et plus précisément «Le Late avec Alain Chabat», programme lancé le 21 novembre 2022. Depuis plusieurs jours, l’animateur de C8 tacle son confrère de la Une sur les mauvaises audiences et le coût supposé faramineux de son émission.