Jeu d’échecs : Hans Niemann aurait triché «plus de 100 fois» en ligne

Le joueur américain Hans Niemann, accusé de tricherie par le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen , a «probablement triché plus de 100 fois» lors de parties en ligne, affirme la plateforme d’échecs chess.com dans un rapport. «Au total, nous avons constaté que Hans (Niemann) a probablement triché dans plus de 100 parties d’échecs en ligne, y compris dans plusieurs événements à dotation monétaire», écrit la principale plateforme d’échecs en ligne au monde dans ce rapport de 20 pages, plus 50 autres d’annexes, publié mardi soir.

La célèbre plateforme se dit «extrêmement confiante» dans ses moyens de détection de la triche, pour laquelle elle révèle employer des Grands Maîtres - le plus haut rang des joueurs d’échecs - en plus d’une analyse des coups joués par des outils automatisés.

Progression suspecte

Les suspicions de la plateforme dépassent le cadre d’Internet: elle consacre aussi une partie du rapport à la spectaculaire progression sur l’échiquier de l’Américain de 19 ans. «Si nous ne doutons pas que Hans soit un joueur talentueux, nous constatons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires», avec la plus rapide progression entre le haut niveau et le très haut niveau des échecs, affirme à grand renfort de graphiques le rapport. Sa progression est la plus spectaculaire des autres jeunes talents du moment comme le Français Alireza Firouzja, lui aussi auteur d’une percée au plus haut niveau, jusqu’à atteindre le 2e rang mondial, en 2021.