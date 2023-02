Genève : Une fondation fait don d’un hôtel pour les plus vulnérables

Un ancien hôtel quatre étoiles va bientôt devenir un logement social. Situé dans le quartier de Plainpalais, à la rue Jean-Violette, l’établissement La Cour des Augustins et son annexe ont été rachetés par la Fondation Hans Wilsdorf, également propriétaire de Rolex. Le bien, acquis pour 32,5 millions de francs, a ensuite été confié au Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE), relate la « Tribune de Genève ». L’association regroupe plusieurs structures qui ont pour but de loger, en urgence, les personnes les plus vulnérables.

Si le concept du nouveau lieu d’hébergement doit encore être précisé, des transformations vont être réalisées ces prochains mois. Objectif: ouvrir au plus vite et offrir un espace adapté. Actuellement, l’hôtel compte 40 chambres et petits appartements. Les premiers bénéficiaires pourraient être accueillis «au deuxième semestre 2023». D’ici là, des séances d’information et de dialogue avec le voisinage vont être organisées afin de présenter le projet et rassurer les riverains.