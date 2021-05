France voisine : Hantavirus: le masque recommandé pour les balades en forêt

Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées pour une infection à ce virus transmis par les rongeurs.

Dans une actualité largement occupée par la pandémie mondiale, un autre virus vient de faire son apparition. Et c’est en France voisine que l’on trouve l’un de ses foyers.

L’Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté indique en effet que 16 cas d’hantavirus ont été recensés dans les départements du Doubs et du Jura depuis le début de l’année. Selon plusieurs médias français, plusieurs personnes infectées ont dû être hospitalisées.

Hôtes naturels

Transmis par certaines espèces de rongeurs, ce virus, présent essentiellement dans le quart nord-est de la France, peut entraîner une maladie appelée fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Les hôtes naturels des hantavirus en France sont le campagnol roussâtre et accessoirement le mulot à collier, qui vivent dans les forêts et parfois, dans les bâtiments avoisinants.

Ces rongeurs présentent une infection inapparente et excrètent le virus en grande quantité dans leur urine, leurs selles ou leur salive. L’homme peut alors être contaminé par voie respiratoire en inhalant le virus présent dans les excrétions des rongeurs à l’occasion de travaux ou de promenades en forêt ou en bordure de forêt. En Suisse, seuls quelques cas ont été recensés ces dernières années, dont un seul en 2021, rapporte «ArcInfo» . Le pic avait été atteint en 2012 avec six cas recensés.

Quant à la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, dont les symptômes sont proches de la grippe, elle est le plus souvent bénigne mais peut, dans certains cas, provoquer des problèmes rénaux ou autres signes cliniques suffisamment graves pour conduire à l’hospitalisation.

Recommandations

Dans ce contexte, la préfecture du Jura a initié une campagne de sensibilisation vis-à-vis des infections au hantavirus en diffusant auprès des communes du département une plaquette d’information qui émane du ministère de la Santé et des Sports et de la Direction générale de la santé. On y retrouve toute une série de recommandations, que voici: