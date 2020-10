France : Happening féministe pour faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon

Des militantes se sont rassemblées devant le célèbre monument parisien pour demander l’entrée de Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet à 93 ans.

«Nous sommes ici en ce jour anniversaire du procès de Bobigny (qui a ouvert la voie à la légalisation de l’avortement en France, ndlr) car Gisèle Halimi, cette avocate et militante infatigable a changé nos vies; parce qu’elle a contribué à changer nos lois et de façon déterminante à écrire notre histoire», a déclaré au porte-voix Danielle Simonnet, conseillère de Paris, en écharpe bicolore.

#GisèleHalimiAuPanthéon

«Aux grandes femmes la matrie reconnaissante!» «Notre histoire aussi a besoin de parité!» «Contre le racisme, le néocolonialisme, Gisèle on continue!» ont scandé les militantes, alignées, en robes ou tenues noires, debout et portant des pancartes, devant une large banderole noire affichant le hashtag #GisèleHalimiAuPanthéon.

L’avocate et militante pour la cause des femmes, Gisèle Halimi, est décédée en juillet dernier. (Photo prise en 2003)

Elles ont rappelé tour à tour le combat de celle qui fut avocate et infatigable combattante pour la cause des femmes et le droit à l’avortement, la criminalisation du viol ainsi que la cause anticoloniale, mais aussi députée et autrice. Paroles et refrains ont retenti en fin de matinée à l’ombre du célèbre monument qui affiche sur son fronton: «aux grands hommes, la patrie reconnaissante».