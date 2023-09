Lausanne: Le voleur roulait sur l’autoroute avec mon vélo

«Elle connaissait mon histoire»

La chance du Français ne s’arrête pas là. Le vélo lui a finalement été livré pratiquement à la porte de son domicile, dans la région de Montpellier. «J’ai demandé dans un groupe Facebook si quelqu’un pouvait me ramener un colis de Suisse et je suis tombé sur une gentille dame de la région genevoise. Le hasard a voulu qu’elle avait lu l’article, elle connaissait donc mon histoire, et sa fille habitait à deux pas de chez moi», explique-t-il.

Son vélo miraculeusement récupéré, David Gasc n’avait plus qu’une mission: contacter un Valaisan qui souhaitait lui offrir sa propre bicyclette. «Avec l’âge, je ne m’en servais pratiquement plus, commente le généreux donateur. Je voulais donc la lui donner, pour prouver au monde qu’il y a encore des gens bien chez nous, et pas que des voleurs. Mais ce monsieur a eu l’honnêteté de m’annoncer que ce n’était plus nécessaire.» Et le Français d’ajouter: «Dans ces moments, ça fait toujours du bien de constater qu’il reste des personnes généreuses. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers des contacts directs, j’ai ressenti beaucoup de solidarité. Maintenant, mon but est de revenir en Suisse dès que possible, pour terminer mon voyage.»