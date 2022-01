Patron d’Apple : Harcelé par sa «femme», Tim Cook floute sa maison

L’habitation du dirigeant d’Apple n’est plus visible sur Apple Plans et Google Maps, à la suite d’une affaire de stalking.

Les utilisateurs de Google Maps ou de l’app Plans d’Apple curieux de voir la demeure du patron d’Apple à Palo Alto (ville au sud de San Francisco) via la fonctionnalité respective de balades virtuelles à 360° risquent d’être déçus. Un mur virtuel imposant a en effet été érigé devant la maison de Tim Cook sur les deux services de cartographies concurrents, a récemment remarqué le site Cult of Mac. Le floutage ne permet plus de discerner l’habitation équipée de quatre chambres et dont la valeur serait estimée à 3,5 millions de dollars.