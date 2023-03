Jacob Elord harcelé par un fan déséquilibré

Considéré comme l’une des étoiles montantes à Hollywood, Jacob Elordi a vu sa notoriété exploser depuis qu’il incarne le ténébreux et sexy Nate dans la série à succès «Euphoria». Avec son physique avantageux, l’Australien de 25 ans, de nouveau célibataire, fait fantasmer de nombreuses personnes. Cependant, parmi elles, un admirateur particulièrement inquiétant harcèle l’acteur depuis plusieurs semaines. Selon TMZ, Robert Dennis Furo, 61 ans, qui a des antécédents criminels, a déposé à plusieurs reprises des cadeaux non désirés devant la maison hollywoodienne de la star. Effrayé, Jacob a fait appel à la justice. Lundi 13 mars 2023, il a obtenu un ordre d’éloignement contre le sexagénaire. Dans sa plainte, l’ex de Kaia Gerber a précisé que son fan, qu’il n’avait jamais rencontré, était venu à deux reprises chez lui, en février 2023. Il avait posé devant sa porte une lettre, un bouquet de roses, des bonbons et des pâtisseries.