Alaska : Harcelé par un ours, il est sauvé grâce à un SOS inscrit sur le toit de son cabanon

Les garde-côtes américains rapportent jeudi avoir secouru un homme blessé par un plantigrade après l’avoir repéré en survolant son campement.

Un homme blessé et harcelé depuis une semaine par un ours dans un campement de mineurs en Alaska (photo) a pu être sauvé par les garde-côtes après avoir inscrit un signe SOS sur le toit de son cabanon.

«L’équipage s’est alors posé et est entré en contact avec l’individu qui exigeait des soins médicaux après avoir été attaqué par un ours quelques jours plus tôt», ont-ils précisé. L’individu en question, blessé à la jambe et au torse, a été ramené en hélicoptère jusqu’à Nome pour recevoir des soins.

«L’Alaska est le pays des ours»

L’Alaska, État américain traversé par le cercle arctique, abrite des ours noirs, polaires et bruns, parmi lesquels l’ours Kodiak, considéré comme l’un des plus grands du monde. Il n’est «pas rare» pour les habitants ou visiteurs «de voir des ours, généralement à bonne distance», selon le site du département de la pêche et de la chasse d’Alaska.