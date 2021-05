Diplo : Harcelé par une ex qui veut sa perte

Le DJ Diplo vivrait un enfer à cause d’une ancienne copine. Il a décidé de l’attaquer en justice.

Diplo doit regretter sa brève relation avec une certaine Shelly Auguste, en 2019. Selon TMZ, cette femme a harcelé le DJ après leur rupture. Elle aurait publié des photos de lui nu et des vidéos de leurs ébats sur les réseaux sociaux, avant de les envoyer aux proches de l’Américain de 42 ans. Après avoir obtenu de la justice une ordonnance d’éloignement contre elle, en octobre 2020, Diplo est toujours dans sa ligne de mire. Il vient donc de déposer une nouvelle plainte. Dans les documents remis à la justice, l’artiste affirme que son ex continue à le harceler en le bombardant de messages vocaux. Elle aurait aussi créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour envoyer des messages sexuellement explicites à lui et à sa famille. Diplo dit aussi avoir été obligé de vendre sa maison à cause des venues inopinées de l’intrigante chez lui.