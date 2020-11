«Au final, ça m’a dégoûté du football. Les critiques sont présents dans tous les sports et c’est la loi du plus fort, mais ce milieu est impitoyable. Ça ne s’arrête pas au sifflet final, c’est une bataille constante avec des personnes qui sont censées de soutenir. Certaines choses que j’ai vues pas seulement envers moi mais aussi envers d’autres joueurs ne sont rien d’autre que du harcèlement. Quand ça devient personnel, sur la couleur de ta peau, ta façon de parler, ta coupe de cheveux. Je comprends qu’on vit dans un monde cruel mais si ça doit être comme ça je ne veux pas en faire partie», poursuit Hope.

«C’est la décision la plus difficile que j’ai faite mais j’espère que je vais revenir plus fort. Mentalement et physiquement. Et devenir le joueur que je suis. Ce n’est pas la fin… et sachez que c’est ok de ne pas se sentir bien, qui que vous soyez», a conclu le milieu de terrain, qui selon plusieurs sources pourrait poursuivre sa carrière en Victoria Premier League, une ligue de niveau inférieur en Australie.