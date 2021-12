«Demain nous appartient» : Harcelée, Charlotte Gaccio s’est toujours défendue

Victime de grossophobie à l’école, la comédienne de la série «Demain nous appartient» ne s’est jamais laissé faire.

Dans «Demain nous appartient», sur TF1, Charlotte Gaccio incarne Audrey Roussel, maman de deux adolescents. Dans les prochains épisodes de la série, son personnage va découvrir que sa fille, qui est en surpoids, et son fils gay sont victimes de harcèlement scolaire. Ayant elle-même subi plus jeune la grossophobie de ses camarades de classe, la comédienne de 34 ans a été très touchée par ce scénario. «Cela m’a rappelé des choses vécues au lycée et au collège, confie la fille de Michèle Bernier à «Télé-Loisirs». Mais j’ai eu la chance de ne pas grandir à l’époque des réseaux sociaux. Moi, les moqueries s’arrêtaient à la porte du lycée, c’est plus facile à vivre. Après, j’ai toujours eu une grande gueule et je me suis toujours défendue, mais en tout cas, c’est bien d’en parler.»