Lana Del Rey va enfin pouvoir souffler

Lana Del Rey : Harcelée, elle va enfin pouvoir souffler

La star américaine Lana Del Rey, 37 ans, a eu peur pour sa sécurité et celle de ses proches.

Lana Del Rey, qui a fermé ses comptes sur ses réseaux sociaux, est dans la tourmente depuis des mois. La raison? En février 2022, un homme s’est introduit dans la propriété hollywoodienne de la star et est reparti au volant de sa Jaguar, selon TMZ. L’Américaine de 37 ans avait alors porté plainte. Malgré tout, en juillet 2022, l’individu est retourné chez Lana et a laissé, dans le jardin, un sac dans lequel se trouvait une lettre inquiétante où il parlait de «son besoin de la voir en chair et en os».