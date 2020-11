France : Harcelée et frappée après «The Voice Kids»

Satine, candidate de la saison 2 du télécrochet de TF1, a vécu un calvaire après sa participation.

«Ça a été quelque chose de presque insoutenable. Ça a commencé par des petites remarques, puis les remarques étaient plus blessantes. Ensuite, c’était des insultes et ça a fini par des coups», s’est-elle souvenue. Satine a confié que les autres élèves la poussaient, la faisaient tomber, lui donnaient des claques et qu’elle avait même reçu un coup de poing. C’est à ce moment-là que la jeune fille a réalisé que «c’était trop», pensant même que les autres enfants allaient la tuer.