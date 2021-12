France : Harcelée, Léna Situations quitte Twitter

Victime de messages haineux sur le réseau social, la youtubeuse a décidé de le désactiver définitivement.

L’influenceuse de 24 ans a ajouté qu’elle pensait à toutes les personnes qui se faisaient harceler mais qui n’avaient pas la même médiatisation qu’elle pouvait avoir. «Donnons-leur du love. Faites attention à vous sur Internet, ne pensez pas que c’est banal d’insulter les autres. Protégez-vous des réseaux, y a pas que du positif sur Internet. J’ai toujours été hyper à l’aise au naturel, mais je vais pas vous mentir qu’avec le temps ça rentre dans ma tête et ça me bousille ma confiance personnelle petit à petit, a-t-elle déploré. J’ai perdu trop de temps à regarder ce que des zozos disent de moi et à me LISSER les cheveux mdr. Temps que je préfère largement utiliser pour faire des vidéos cool, être avec mes proches, bosser et kiffer ma communauté.» Le message est passé…