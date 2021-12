Bâle : Harcelée lors d’un stage: son ancien rédacteur en chef démissionne enfin

Le dépôt d’une plainte d’une stagiaire, âgée de 17 ans au moment des faits, n’avait dans un premier temps pas inquiété le responsable d’un média local bâlois.

L’affaire commençait à faire grand bruit depuis quelques jours en Suisse alémanique. Une jeune journaliste, Larissa Bucher, a porté plainte contre son ancien rédacteur en chef pour harcèlement sexuel alors qu’elle effectuait un stage dans un média local bâlois. Elle était âgée de 17 ans. Le 12 décembre, la victime s’est confiée sur «Telebasel» – où elle est engagée actuellement en tant que journaliste indépendante – et on apprenait dans la foulée que malgré le dépôt d’une plainte en avril dernier, le responsable en question était toujours en poste.

Pas de réponse

D’autres témoignages

Larissa Bucher reproche à son ancien rédacteur en chef de lui avoir envoyé de nombreux e-mails, conservés par la plaignante et consultés par plusieurs médias. Les allusions sexuelles sont sans équivoques: «Tu as plusieurs facettes, tu peux être l’écolière inoffensive (…) et se transformer en une femme lascive (…) qui éveille les instincts et stimule les pulsions», est-il écrit dans l’un de ces messages, publié par «20 Minuten».